Frente fria muda o tempo e traz chuva nesta quarta-feira em MS

A quarta-feira (8) será marcada por mudança no tempo em Mato Grosso do Sul, com previsão de chuva, tempestades e queda de temperatura em diversas regiões do Estado, conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima.

A instabilidade ocorre devido à formação de um ciclone extratropical entre o Paraguai e a Argentina, que influencia o avanço de uma frente fria sobre o território sul-mato-grossense. O sistema favorece pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento, que podem variar entre 40 e 60 km/h, com possibilidade de rajadas pontuais mais intensas.

Na retaguarda da frente fria, uma massa de ar mais frio começa a avançar, provocando queda nas temperaturas, principalmente na região sul do Estado, onde as mínimas podem se aproximar dos 16°C.

Em Campo Grande, a previsão indica céu com aumento de nebulosidade e possibilidade de chuva ao longo do dia. As temperaturas devem variar entre 20°C e 29°C, com ventos passando a soprar do quadrante sul e trazendo sensação de clima mais ameno.

Nas regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados, as mínimas ficam entre 16°C e 22°C, com máximas de até 32°C. Já no Pantanal e Sudoeste, os termômetros variam entre 19°C e 34°C. No Bolsão, Norte e Leste, as mínimas ficam entre 20°C e 24°C, com máximas de até 34°C.

A recomendação é de atenção para mudanças rápidas no tempo, especialmente por conta das rajadas de vento e possibilidade de tempestades ao longo desta quarta-feira (8).

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