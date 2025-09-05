Frente fria muda o tempo em parte de MS durante a sexta-feira

Mato Grosso do Sul deve ter a passagem de uma frente fria no começo deste fim de semana, trazendo queda brusca na temperatura e a possibilidade de chuva que pode aliviar o clima quente e seco nesta sexta-feira (5).

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão começa aparição do sol e variação de nebulosidade.

Porém, não descarta-se a possibilidade de pancadas de chuvas isoladas devido à passagem da frente fria citada anteriormente. O principal destaque desse sistema será a queda nas temperaturas, sobretudo na metade sul do estado.

Em relação às temperaturas, deve-se observar um contraste térmico entre as regiões sul e norte do MS, onde as máximas devem atingir apenas 17°C em Ponta Porã e Porto Murtinho e até 35°C em Paranaíba e Coxim. Estão previstas mínimas entre 10-14°C e máximas entre 17-26°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados.

Em áreas pontuais, podem ocorrer temperaturas abaixo dos 10°C. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 13-17°C e as máximas entre 18-26°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 18-21°C e máximas entre 33-35°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 18-20°C e máximas entre 30-32°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também