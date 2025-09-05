Menu
Menu Busca sexta, 05 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Clima

Frente fria muda o tempo em parte de MS durante a sexta-feira

Região sul do estado deve sofrer queda brusca de temperatura

05 setembro 2025 - 07h10Luiz Vinicius
Céu amanheceu limpo na Capital Céu amanheceu limpo na Capital   (Luiz Vinicius)

Mato Grosso do Sul deve ter a passagem de uma frente fria no começo deste fim de semana, trazendo queda brusca na temperatura e a possibilidade de chuva que pode aliviar o clima quente e seco nesta sexta-feira (5).

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão começa aparição do sol e variação de nebulosidade.

Porém, não descarta-se a possibilidade de pancadas de chuvas isoladas devido à passagem da frente fria citada anteriormente. O principal destaque desse sistema será a queda nas temperaturas, sobretudo na metade sul do estado.

Em relação às temperaturas, deve-se observar um contraste térmico entre as regiões sul e norte do MS, onde as máximas devem atingir apenas 17°C em Ponta Porã e Porto Murtinho e até 35°C em Paranaíba e Coxim. Estão previstas mínimas entre 10-14°C e máximas entre 17-26°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados.

Em áreas pontuais, podem ocorrer temperaturas abaixo dos 10°C. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 13-17°C e as máximas entre 18-26°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 18-21°C e máximas entre 33-35°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 18-20°C e máximas entre 30-32°C.

Reportar Erro
Unimed 12 de setembro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Fotoi: Getty Images
Clima
Mato Grosso do Sul chegou a 39,3 °C nas últimas 24 horas
Promessa de tempo seco e quente em Campo Grande
Clima
Calor segue firme, mas avanço de frente fria pode trazer chuva para MS
Tempo com poucas nuvens e com sol aparecendo
Clima
Altas temperaturas persistem e umidade segue em baixa nesta quarta em MS
Calor segue predominante em Campo Grande
Clima
Umidade fica em nível de alerta e MS terá calorão nesta terça-feira
Foto: Adriana Toffetti
Clima
INMET emite alerta de tempestades para Mato Grosso do Sul
Sol aparece com intensidade em Campo Grande
Clima
Setembro começa com extremo calor, mas chuva não é descartada nesta segunda em MS
Céu azul, sem nuvens, indicam forte calor
Clima
Com tempo seco e calor, MS poderá ter máximas de até 39°C neste domingo
Sol apareceu entre nuvens em Campo Grande
Clima
Sábado será de calor e baixa umidade em Campo Grande
Sol raiou em Campo Grande
Clima
Sexta-feira promete tempo seco e 'calorento' em Mato Grosso do Sul
Campo Grande amanheceu com céu nublado
Clima
Campo Grande pode ter chuva nesta quinta-feira em meio a tempo seco

Mais Lidas

O suspeito foi preso na manhã de ontem
Polícia
Preso por estupro de menino de 11 anos é jornalista e assessor de hospital em Campo Grande
JD1TV: Motorista salva menina de 12 anos de estupro
Polícia
JD1TV: Motorista salva menina de 12 anos de estupro
Cabo da PMMS, Marcelo Goes dos Santos -
Justiça
Cabo da PMMS é condenado por constrangimento ilegal em abordagem em Campo Grande
Vendas liberadas! Ingressos para show da Ana Castela já estão disponíveis; veja valor
Comportamento
Vendas liberadas! Ingressos para show da Ana Castela já estão disponíveis; veja valor