Frente fria pousa em MS e deve trazer chuva e provocar queda nas temperaturas

O meio da semana em Mato Grosso do Sul será marcado pela chegada de uma nova frente fria, que trará as chuvas novamente e de quebra, ainda diminuirá as temperaturas, diferentemente do fenômeno que havia passado no último final de semana no estado.

Para essa quarta-feira, dia 29 de outubro, por exemplo, o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) explica que há maior probabilidade de chuvas e ocorrências de tempestades.

Assim, o clima ficará mais fechado, com poucas aberturas de sol e variação de nebulosidade, podendo ter chuvas a qualquer momento do dia. Tudo isso é decorrente do avanço dessa frente fria.

Em relação à previsão das temperaturas, são esperadas mínimas entre 14-19°C e máximas entre 21-26°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas devem variar entre 18-22°C e máxima entre 22-28°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 20-22°C e máximas entre 27-30°C. Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 18-21°C e máximas de até 26°C.

Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

