Menu
Menu Busca quarta, 29 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Clima

Frente fria pousa em MS e deve trazer chuva e provocar queda nas temperaturas

Campo Grande, por exemplo, não deve passar dos 26°C durante a quarta-feira

29 outubro 2025 - 06h50Luiz Vinicius
Tempo volta a amanhecer nubladoTempo volta a amanhecer nublado   (Luiz Vinicius)

O meio da semana em Mato Grosso do Sul será marcado pela chegada de uma nova frente fria, que trará as chuvas novamente e de quebra, ainda diminuirá as temperaturas, diferentemente do fenômeno que havia passado no último final de semana no estado.

Para essa quarta-feira, dia 29 de outubro, por exemplo, o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) explica que há maior probabilidade de chuvas e ocorrências de tempestades.

Assim, o clima ficará mais fechado, com poucas aberturas de sol e variação de nebulosidade, podendo ter chuvas a qualquer momento do dia. Tudo isso é decorrente do avanço dessa frente fria.

Em relação à previsão das temperaturas, são esperadas mínimas entre 14-19°C e máximas entre 21-26°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas devem variar entre 18-22°C e máxima entre 22-28°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 20-22°C e máximas entre 27-30°C. Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 18-21°C e máximas de até 26°C.

Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Frio de outubro bate recorde em décadas
Clima
Campo Grande encerra outubro com a menor temperatura do mês em seis anos
Céu de Campo Grande amanheceu nublado
Clima
Tempo segue instável e com chances de chuva nesta terça-feira em MS
CMPI do INSS
Clima
CPMI do INSS ouve ex-diretor Alexandre Guimarães sobre fraudes na Previdência
Céu nublado indica chuva
Clima
Segunda-feira promete ter mais chuva e clima ameno em Mato Grosso do Sul
Chuva deve aparecer com frequência em MS
Clima
Frente fria traz chuva para Mato Grosso do Sul neste domingo
Tempo amanheceu ensolarado
Clima
Vem chuva aí? Sábado pode ter mudança no clima em várias regiões de MS
Alerta de tempestades em MS: Energisa reforça cuidados com eletricidade
Clima
Alerta de tempestades em MS: Energisa reforça cuidados com eletricidade
Calor será intensa, e máxima pode chegar a 36°C na capital
Clima
Sexta-feira promete calor de 41°C e umidade de 15% em Mato Grosso do Sul
Promessa de tempo seco e quente em Campo Grande
Clima
Temperaturas máximas podem chegar a 38°C nesta quinta em Mato Grosso do Sul
Foto: Pixabay
Clima
Corumbá registra 9,5°C e tem a menor temperatura do Estado nesta terça-feira

Mais Lidas

Dhiogo faleceu na tarde de ontem
Polícia
Soldado que morreu no CMO foi enterrado no dia do aniversário da mãe em Campo Grande
Técnico Fernando Augusto, do Chelsea Brasil
Esportes
Morre Fernando Augusto, técnico de futsal do Chelsea Brasil MS
Samu tentou socorrer a vítima, mas sem sucesso
Polícia
AGORA: Homem mata garota de programa a facadas no Jardim Colúmbia
Mulher morre após tomar injeção de R$ 139 para emagrecer
Polícia
Mulher morre após tomar injeção de R$ 139 para emagrecer