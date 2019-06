Frente fria se afasta e devolve o calor aos sul-mato-grossenses

A frente fria que causou aumento de nebulosidade e queda da temperatura em várias regiões de Mato Grosso do Sul está se afastando e já é possível perceber o a volta do calor comum no dia a dia dos sul-mato-grossenses. A previsão do tempo indica cenários de calor e dias claros com muito sol.

Campo Grande amanhece sob sol e deve continuar assim pelo restante do dia. Já a noite deve ser mais fresca, mas as temperaturas variam entre 20°C (mínima) e 31ºC (máxima). Não há previsão de chuva e a umidade relativa do ar também pode apresentar queda, variando de 28% a 50%.

O tempo permanece quente no leste o oeste do Estado. Corumbá tem máxima de 33°C e Três Lagoas previsão de temperatura mínima de 21°C. Em Ponta Porã, sul do Estado, a previsão é de temperatura mais amena. Mínima de 17°C e máxima de 27°C.

Coxim e região norte seguem com tempo quente, máxima de 33°C, com dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer e sem previsão de chuva.

