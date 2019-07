Frente fria se aproxima e temperaturas despencam na capital

Uma frente fria que se aproxima de Mato Grosso do Sul no final da quinta-feira (1º) vai fazer as temperaturas despencarem na região, principalmente no final de semana. Já na sexta-feira (2), os termômetros marcam mínima de 12ºC e máxima de 22ºC em Campo Grande. Segundo o Clima Tempo, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A noite fica nublada com possibilidade de garoa.

No sábado (3) as temperaturas caem drasticamente na capital, sendo a mínima prevista de 6ºC e a máxima de 16ºC. O dia será de sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva. No domingo o tempo continua frio, marcando máxima de 21ºC e mínima de 7ºC. O Sol deve permanecer o dia todo, sem nuvens no céu. A noite será de tempo aberto, ainda sem nuvens.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a alta pressão atmosférica continua atuando no estado e em grande parte do país, o que normal nesta época do ano. Este sistema impede a entrada dos sistemas frontais e inibe a formação das nuvens.

O tempo claro promove rápido aquecimento diurno, depois de um amanhecer com temperaturas amenas, e também promove rápida perda de calor ao final do dia. A massa de ar seca é incrementada pela alta pressão atmosférica que traz o ar seco de níveis superiores, sendo assim, a umidade do ar pode oscilar de 25 % a 20 % à tarde.

Com a baixa umidade do ar, é preciso ficar atento contra focos de incêndio, manter a hidratação das mucosas e evitar atividades ao ar livre no horário de máxima insolação.

A frente fria que se aproxima de Mato Grosso do Sul no final da quinta-feira deixa o tempo nublado após um dia ensolarado. Na sexta-feira, o tempo ficará nublado com chuva no sul e sudoeste do estado. Nessa área, as temperaturas sofrem declínio superior a 10°C durante o dia.

Nas demais áreas do estado o tempo amanhece parcialmente nublado, mas logo passa a nublado com possibilidade de chuva isolada e rápido declínio nas temperaturas. A frente fria se desloca do sudoeste para o nordeste. Portanto, no nordeste do estado há pouca alteração no tempo durante a sexta-feira.

Deixe seu Comentário

Leia Também