Frente fria se instala em MS nesta quarta, trazendo chuva e queda nas temperaturas

Como diria a Ludmilla: "é hoje". Sim, nesta quarta-feira (28) está prevista a chegada da frente fria em Mato Grosso do Sul, que estará trazendo chuvas e consequentemente a diminuição das temperaturas, seja as máximas ou mínimas.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), com o avanço da frente fria as chuvas se estendem para todo o estado com possibilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada e, localmente, tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Ainda durante a quarta-feira, a meteorologia explica que haverá as chamadas 'mínimas invertidas', onde elas são observadas à noite, devido ao avanço da frente fria.

Estão previstas mínimas entre 5-8°C e máximas entre 18-20°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 9-13°C e as máximas entre 19-24°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 12-16°C e máximas entre 21-26°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 9-12°C e máximas entre 21-23°C.

