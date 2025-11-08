Menu
Frente fria traz chuva forte, ventos intensos e queda de temperatura neste sábado em MS

De acordo com os meteorologistas, os volumes de chuva podem ultrapassar os 30 a 40 milímetros em 24 horas

08 novembro 2025 - 07h33Taynara Menezes
Mudança de tempo acontece neste sábado, de acordo com a meteorologia

Uma frente fria avança sobre Mato Grosso do Sul neste sábado (08), mudando o tempo em todo o estado. O sistema provoca chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e até possibilidade de granizo. Além disso, as temperaturas devem cair de forma significativa ao longo do dia, com a ocorrência de mínimas invertidas, quando as temperaturas mais baixas são registradas à tarde.

De acordo com os meteorologistas, os volumes de chuva podem ultrapassar os 30 a 40 milímetros em 24 horas, especialmente na metade leste do estado. A frente fria está associada à formação de um ciclone extratropical, que atua com maior força sobre a região Sul do país, mas influencia indiretamente o clima sul-mato-grossense.

As temperaturas devem variar entre 14°C e 17°C nas mínimas e 20°C a 26°C nas máximas nas regiões sul, cone-sul e Grande Dourados. No Pantanal e no sudoeste, os termômetros marcam mínimas entre 19°C e 21°C, com máximas de 27°C a 29°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte, as mínimas ficam entre 22°C e 23°C, e as máximas podem chegar aos 32°C.

Em Campo Grande, a previsão é de mínima entre 19°C e 20°C e máxima de até 26°C, com céu encoberto e pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Os ventos sopram do quadrante sul, com intensidade entre 40 e 60 km/h, e há possibilidade de rajadas acima dos 60 km/h.

O avanço do ar frio deve manter o tempo instável também no domingo (09), com temperaturas amenas e sensação de frio em várias regiões do estado.

Confira o mapa abaixo: 

