Frente fria traz chuva para Mato Grosso do Sul neste domingo

O avanço de uma frente fria deve auxiliar no retorno das chuvas em Mato Grosso do Sul, neste domingo, dia 26 de outubro, ajudando a interromper os dias de calor. Porém, o fenômeno não deve causar mudança nas temperaturas.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), não está descartada a possibilidade de tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Essa condição está associada à atuação conjunta da frente fria com o transporte de calor e umidade, além da presença de uma área de baixa pressão atmosférica e do deslocamento de cavados em níveis médios da atmosfera, que reforçam a convecção. Os acumulados de precipitação podem ser expressivos, superando 30 mm em 24 horas, especialmente nas regiões centro-sul do estado.

Em relação à previsão das temperaturas, são esperadas mínimas entre 18-21°C e máximas entre 24-29°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas devem variar entre 20-25°C e máxima entre 24-31°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 21-23°C e máximas entre 29-35°C. Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 21-23°C e máximas de até 28°C.

