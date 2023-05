Frio ainda permanece e tempo seco aparece em MS

O frio ainda permanece atuando em Mato Grosso do Sul nesta semana, mas a tendência é que a frente fria comece a desaparecer apenas na quarta-feira (17), quando as temperaturas máximas voltam a subir no Estado.

Para está segunda-feira (15), o tempo segue estável, com sol e variação de nebulosidade, devido a atuação de um sistema de alta pressão, ou seja, uma massa de ar mais fria que favorece o tempo seco.

Espera-se uma umidade relativa do ar entre 20% e 40%, com destaque para a região norte do Estado. Portanto, recomenda-se beber bastante água.

Em Campo Grande, as mínimas continuam baixas em virtudes da frente fria marcando até 13°C, mas as temperaturas máximas sofrem pequena elevação, atingindo os 26°C.

Neste período, as temperaturas mínimas variam de 10ºC a 13ºC. E as temperaturas máximas na região Sul são de até 27ºC. Já para a região Norte, espera-se mínimas entre 12ºC e 16ºC, e máximas de até 31ºC.

No último fim de semana foram observadas temperaturas bem baixas, entre 4ºC e 6ºC, na região Sul do Estado, com 4,3ºC em Iguatemi, e 5,7ºC, em Amambai, no último domingo, Dia das Mães.

