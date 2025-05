Frio atua com mais força nesta quinta e derruba temperatura em MS

Mesmo com o tempo firme e sem a possibilidade de chuva, Mato Grosso do Sul terá um clima bastante frio devido à atuação da massa de ar frio que se instala de forma mais intensa nesta quinta-feira (29).

Assim, as temperaturas estarão em declínio constante e isso ocorre também devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que deverá favorecer o tempo mais seco.

Com relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 4-6°C e máximas entre 12-15°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Pontualmente podem ocorrer valores abaixo dos 2-3°C.

Há possibilidade para a ocorrência de geadas, com intensidade variando de fraca a moderada. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 7-11°C e as máximas entre 15-18°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 9-12°C e máximas entre 17-20°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 6-8°C e máximas entre 15-17°C.

