Frio chega e deve derrubar as temperaturas em MS

Ainda há possibilidade de chuvas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento nas demais regiões do estado

19 outubro 2025 - 08h31Brenda Assis
Dia começou nublado em Campo GrandeDia começou nublado em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

O domingo (19) será de tempo mais firme com sol e variação de nebulosidade, principalmente na região centro-sul de Mato Grosso do Sul. Com a entrada de uma massa de ar mais fria e até atípica para época do ano, haverá queda acentuada das temperaturas, com mínimas de 12°C, sendo os menores valores esperados entre segunda (20) e terça-feira (21).

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), ainda há possibilidade de chuvas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento nas demais regiões do estado, devido ao avanço da frente fria.

 Já na segunda-feira (20), o tempo fica firme em todo MS devido a atuação do sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo seco e estável.

Estão previstas mínimas de 14°C e máximas de 26°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as temperaturas devem ficar entre 18°C e 32°C.

No bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas de 14°C e máximas de 32°C. Em Campo Grande estão previstas temperaturas de 15°C até 26°C.

Plan Black Out25

