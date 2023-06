Frio chega nesta semana e pode marcar 6°C na Capital

Podem preparar os casacos, meias e cobertores, pois o frio intenso atinge Mato Grosso do Sul nesta semana. A nova frente fria pode fazer com que os termômetros marquem mínima de 6°C em Campo Grande, ao decorrer da próxima semana.

De acordo com informações do meteorologista Natálio Abraão, a queda na temperatura ocorre devido à “massa de ar polar fortíssima” que deve atuar durante toda essa semana, com previsão de geadas entre o dias 14 e 16 na região sul do Estado.

Para que os Sul-mato-grossenses tenham ideia da intensidade do frio, a temperatura pode chegar aos 5°C em alguns municípios, como em Bonito, onde poderá ter sensação zero no dia 15. Na Capital, o termômetro pode chegar aos 6°C na mesma data.

Vale lembrar que o inverno chega oficialmente somente no dia 21 de junho. Para 2023, a estação promete apresentar temperaturas e índice de chuvas acima da média histórica em MS.

Conforme estudo do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o cenário para o próximo trimestre é por influência do fenômeno conhecido por 'El Niño', que consiste no aquecimento das águas do Oceano Pacífico.

A média histórica de chuvas para os meses de junho, julho e agosto, período de Inverno no Hemisfério Sul, varia entre 100 e 200 milímetros em Mato Grosso do Sul, com maior incidência na Região Sul (200 a 300 milímetros) e um pouco menos na Região Norte (50 a 100 milímetros).

