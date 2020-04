Com mínima de 10°C, primeira semana de maio será gelada

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

A previsão da primeira semana de maio para Mato Grosso do Sul segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de passagem de uma frente fria acompanhada por formação de área de instabilidades que provocarão chuva para todas as regiões do estado.

As informações são baseadas no modelo de previsão numérica de tempo do instituto. A temperatura mínima está estimada em pelo menos 10°C na madrugada de quinta-feira (7), conforme mostra o mapa.

Segundo coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e Clima (Cemtec-MS), Franciane Rodrigues, o grande destaque será a massa de ar frio proveniente das latitudes da Península Antártica que deverá trazer forte queda de temperatura estimada para ocorrer a partir de quarta-feira (6) no estado.

As informações requerem acompanhamento e a atualização das condições estimadas será no domingo (3).

Deixe seu Comentário

Leia Também