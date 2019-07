Frio continua a predominar neste sábado

A previsão do tempo para este sábado (6) é de sol durante o dia, o céu poderá ficar claro, mas frio pode continuar, enquanto a noite e madrugada podem ser frias devido ao ar seco

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ao decorrer do dia podemos esperar baixa umidade do ar à tarde. Em Mato Grosso do Sul, o céu será parcialmente nublado com geadas ao amanhecer e baixa umidade do ar a tarde.

Em Campo Grande a máxima pode chegar a 15°C e mínima de 4°C. Já no interior do estado a máxima deve chegar a 22°C enquanto a mínima, -1°C.

