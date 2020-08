Frio continua, mas céu aberto pode elevar as temperaturas até 34° C

A onda de frio que atua sobre todo País segue influenciando nas baixas temperaturas em Mato Grosso do Sul neste domingo (23), porém com ligeira elevação no comparativo com o dia anterior. Em algumas regiões do Estado as máximas chegam aos 34°C. Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) o domingo terá céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões sem expectativa de chuva.

A umidade relativa do ar seguirá elevada em grande parte do Estado, com exceção dos setores norte e nordeste onde a umidade do ar estará baixa em relação as demais áreas. A variação está estimada entre 95% a 40% ao longo do dia.

Neste domingo as temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão registrar mínima de 7°C e máxima de 34°C. Na Capital a variação está estimada em 14°C a 26°C.

