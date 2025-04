Frio 'dá as caras' nesta semana e termômetros podem bater 15ºC em MS

Após meses marcados por um “vai e volta” de calor em Mato Grosso do Sul, a primeira frente fria do ano deve chegar no Estado ainda nesta semana, com as temperaturas podendo chegar aos 13ºC em algumas cidades já na sexta-feira (4).

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), cidades do extremo Sul do Estado, como Sete Quedas e Aral Moreira, podem registrar mínimas de até 15ºC. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã também pode ver as temperaturas caindo, com chances de registrar uma mínima de 15ºC na sexta-feira, mas com uma máxima de 32ºC.

O frio também deve chegar em Dourados, com a previsão apontando para uma temperatura mínima de 16ºC.

Já para Campo Grande, a mínima deve ser de 20ºC, contrastando com os 29ºC de máxima prevista para o início do final de semana.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também