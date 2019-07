Frio dá trégua e próximos dias serão de sol na Capital

As temperaturas devem continuar amenas nos próximos dias em Campo Grande, com mínimas na casa dos 15º e máximas atingindo 30º, segundo informações do site Climatempo. O sol predomina nesta quarta-feira (10), com umidade relativa do ar variando entre 24% e 67%. Na quinta e na sexta-feira, os termômetros marcam temperatura mínima de 16º e máxima de até 31º. Assim como nos outros dias, o sábado será de sol o dia todo, sem nuvens no céu. As temperaturas variam entre 17º (mínima) e 32º (máxima).

A previsão é a mesma para domingo (14), que deve apresentar temperatura mínima na casa dos 18º. A partir de hoje (9), o centro da massa de ar frio, sistema de alta pressão, se afasta para o oceano, na costa de São Paulo. Logo, as temperaturas terão um aumento mais significativo em Mato Grosso do Sul, e não há mais previsão de geada.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o tempo continua seco no período da tarde (com temperaturas elevadas) e durante a noite as temperaturas estarão baixas. Continua o aviso de baixa umidade do ar, em torno de 20%. A baixa umidade causa complicações alérgicas e respiratórias devido ao ressecamento de mucosas, tais como irritações no nariz e nos olhos, ressecamento da pele, eletricidade estática e aumenta o potencial de incêndio, especialmente em pastagens e florestas.

Exercícios físicos ao ar livre devem ser evitados entre 11 e 15 h. Sempre que possível, permaneça em locais protegidos do sol, em áreas vegetadas e consuma água à vontade. Evitar aglomerações em ambientes fechados e usar soro fisiológico para as narinas e lubrificantes para os olhos também são dicas importantes.

