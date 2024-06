Frio e chuva: Tempo deve ficar instável em MS neste domingo

O tempo deve ficar instável ao longo do domingo (30), em Mato Grosso do Sul. Além disso, a probabilidade de chuvas isoladas aumenta por conta da forte nebulosidade.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), esta situação meteorológica ocorre devido a passagem da frente fria, aliado ao transporte de calor e umidade e atuação de uma área de baixa pressão atmosférica.

O clima em MS também estava sendo influenciado por conta do avanço de uma massa de ar frio, que está derrubando as temperaturas.

Campo Grande inicia o dia com 11°C e chega aos 17°C à tarde. Em Dourados, a mínima é de 7°C e a máxima de 16°C. Na região Sul, Ponta Porã e Iguatemi amanhecem com 6°C e atingem máximas de 15°C e 16°C, respectivamente.

Na região do Bolsão, Paranaíba tem mínima de 16°C e máxima de 27°C, enquanto Três Lagoas tem mínima de 13°C e máxima de 24°C. No Norte, Coxim e Camapuã chegam a máximas semelhantes de 24°C, com mínimas respectivas de 14°C e 15°C.

No Pantanal, Corumbá tem 14°C pela manhã e 15°C à tarde, já os termômetros em Aquidauana marcam 11°C inicialmente e atingem 19°C nos horários mais quentes. Em Porto Murtinho, na região Sudoeste, os valores variam entre 7°C e 17°C.

