domingo, 24 de agosto de 2025
Clima

Frio e tempestade, MS amanhece com tempo instável neste domingo

Na Capital, os termômetros oscilam entre 11 °C e 30 °C

24 agosto 2025 - 09h11Brenda Assis
Tempo amanheceu nublado e bastante frio em Campo Grande

O tempo amanheceu instável em Mato Grosso do Sul neste domingo (24), com baixa temperatura e previsão de tempestades isoladas em algumas cidades do estado.

Conforme as informações do boletim do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a passagem de uma frente fria faz a semana começar com as temperaturas mais baixas, mas os termômetros voltam a subir gradualmente nos próximos dias, alcançando marcas próximas a 30 °C até o meio da semana.

Ainda segundo o órgão, o estado está com alerta de tempestade ativo no sistema, onde os ventos podem atingir até os 100km/h.

Além disso, o estado está com alerta de queda acentuada nas temperaturas, ficando entre 3°C e 5°C. Na Capital, os termômetros oscilam entre 11 °C e 30 °C, enquanto em Dourados a mínima é de 14 °C e a máxima chega a 28 °C. 

O Inmet recomenda atenção redobrada durante o período de instabilidade: evitar áreas abertas, não se abrigar debaixo de árvores em caso de rajadas de vento e acionar a Defesa Civil (telefone 199) em situações de emergência.

