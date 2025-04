Frio 'espanta' chuva e deve ter temperaturas abaixo dos 11°C em MS

O avanço de uma frente fria irá derrubar as temperaturas em Mato Grosso do Sul a partir desta segunda-feira (28). Ao longo da semana, os termômetros podem registrar menos de 11°C em algumas cidades.

Conforme o CEMTEC (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), apesar de ter começado com tempo instável e previsão de tempestades isoladas, o clima irá mudar da noite para o dia devido a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica e a passagem de cavados em médios níveis da atmosfera, fazendo com que parte do estado tenha aberturas de sol e a tendência é que o tempo comece a ficar mais firme a partir de amanhã (29).

Com o tempo mais seco, as temperaturas começaram a ficar amenas, com o avanço do ar mais frio. Mesmo com o sol, algumas localidades podem ter variação de nebulosidade.

As regiões centro sul do estado podem ter temperaturas abaixo dos 11°C, como Dourados e Ponta Porã. Já em Campo Grande, os termômetros não devem ficar abaixo dos 14°C, com as máximas podendo atingir os 28°C.

A área norte de Mato Grosso do Sul, no entanto, irá enfrentar um calorão que pode chegar a 32°C até quinta-feira (1°).

