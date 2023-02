"Frio fora de época": Meteorologista alerta para 14ºC em MS

Desde a noite de ontem (16), os Campo-grandenses puderam sentir um vento mais gelado na Capital. Essa sexta-feira (17) amanheceu chuvosa e a previsão para os dias de folia é de frio. De acordo com o meteorologista Natálio Abrão, há um alerta para um frio fora de época.

"Vem frio fora de época aí, um anticiclone continental está avançando pela Argentina e Sul do Brasil. As mínimas serão de 14ºC nesta segunda feira (20), no sul do Estado", detalhou ele.

A previsão é de tempestade para os próximos dias, acompanhada de raios e ventos fortes. Os dias serão de mais frio e as mínimas devem atingir entre 14-15°C. Esperam-se acumulados de chuvas que podem superar os 50 mm/24h. Os ventos podem chegar a 60-70 km/h.

Por outro lado, as temperaturas máximas poderão atingir os 31°C, principalmente na região do bolsão.

