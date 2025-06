Frio intenso dá uma trégua, mas tempo instável se mantém em Campo Grande

Clima Agora ela vem! Inmet alerta para tempestade com granizo em CG e parte de MS

Inclusive, Campo Grande tem previsão de chuva no decorrer da tarde e da noite nesta segunda-feira.

Nessas áreas, o tempo fica instável, com temperaturas mais amenas.

O Climatempo reforça que a situação permanece instável devido à passagem de um cavado em altos níveis da atmosfera, que passam a favorecer o retorno da chuva, com mais força nas áreas oeste, sudoeste e sul.

O frio intenso decidiu dar uma trégua já nesta segunda-feira (2) e a promessa é de melhora nas temperaturas, embora as manhãs continuem amenas e um pouco geladas em algumas regiões de Mato Grosso do Sul, principalmente Campo Grande.

