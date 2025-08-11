Frio intenso marca madrugada com mínima de 0,6°C em MS

Mato Grosso do Sul enfrentou uma madrugada gelada nesta segunda-feira (11), com temperaturas mínimas abaixo dos 2°C em diversas regiões, conforme dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). A cidade de Rio Brilhante teve o destaque da madrugada ao registrar a temperatura mais baixa do estado: 0,6°C.

Essas baixas temperaturas são resultado da atuação de uma massa de ar frio que avança pela região Centro-Oeste. Outros municípios também enfrentaram frio intenso. Corumbá marcou 1,2°C, seguida por Paraíso das Águas com 1,6°C e Santa Rita do Pardo com 1,7°C.

Em Campo Grande, os termômetros chegaram a 4,8°C, enquanto cidades turísticas como Bonito registraram 5,0°C. Em Dourados, a mínima foi de 6,2°C, mesma temperatura registrada em Sidrolândia e Sete Quedas.

Já nas regiões mais ao norte e oeste do estado, as mínimas foram um pouco mais elevadas. Em Corumbá (área urbana), por exemplo, a temperatura mínima foi de 13,4°C. Corumbá (ECOA Amolar) teve 12,6°C, e Sonora registrou 11,9°C.

Devido a grande amplitude térmica (diferença entre mínima e máxima), o Cemtec recomenda atenção especial a grupos vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas em situação de rua.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também