Frio promete ser intenso na Capital e mínima pode chegar a 7°C em MS nesta quarta

Após chegar de mansinho, a frente fria começa a ser mais intensa a partir desta quarta-feira (14), quando as temperaturas mínimas ficam com apenas um dígito nos termômetros. Enquanto Campo Grande pode ter mínima de 9°C, outras regiões de Mato Grosso do Sul ficam com 7°C de mínima nas primeiras horas do dia.

A chuva também pode ser um fator extra para o frio, podendo diminuir ainda mais as temperaturas e consequentemente a sensação térmica, que pode flertar com abaixo de zero em algumas cidades. A massa de ar seco que atuava na cidade, inibindo a formação de chuva, agora dá espaço para a massa de ar polar, causadora da frente fria.

Falando em chuva, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) alerta para possíveis novos temporais durante a manhã desta quarta. O comunicado do instituto engloba 67 dos 79 municípios do estado sul-mato-grossense e indica chuvas de 30 a 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros ao final do dia.

Nesse comunicado está inserido o risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco. Por isso, uma das recomendações é evitar enfrentar o mau tempo.

Campo Grande deve ter máximas de 12°C e mínima de 9°C, podendo ter pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Aquidauana, Corumbá e Miranda, cidades da região pantaneira também apresentam a mesmas temperaturas para a quarta-feira, de acordo com o sistema Meteored.

Na região norte, Coxim apresenta máxima de 15°C e mínima de 10°C, enquanto Camapuã terá máxima de 14°C e mínima de 11°C. Já no bolsão, Três Lagoas terá chuvas e máximas de 15°C, com mínimas de 12°C, com Paranaíba registrando máxima de 20°C e mínima de 13°C ao longo do dia.

A região sul é uma das mais afetadas e pode ter cidade registrando mínima de 7°C, como é o caso de Amambai que terá máxima de 11°C. Porém, a sensação térmica pode cair para abaixo de zero nessa região, englobando cidades como Naviraí e Mundo Novo, que registram mínima de 10°C e máxima de 12°C.

