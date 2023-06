Frio segue intenso, mas chuva pode dar trégua nesta quinta em MS

Com um nevoeiro ainda pela madrugada, a quinta-feira (15) em Mato Grosso do Sul terá a continuidade do frio intenso, mas as chuvas que duravam dois dias podem dar uma trégua em grande parte do Estado.

A massa de ar polar, causadora desse frio, segue atuando e provocando descenso nas temperaturas mínimas.

A expectativa é que o cenário não mude em relação a data de ontem.

O meteorologista Natálio Abraão apresentou as mínimas para essa manhã e indicou temperatura de 7,9°C em Campo Grande logo nas primeiras horas.

Apesar da onda de frio, não houve geadas registradas. Ainda conforme o meteorologista, as chuvas podem ocorrer em áreas da região norte e ainda há expectativa do sol aparecer durante a tarde.

Ponta Porã, uma das cidades mais atingidas pelo frio, tem temperatura mínima de 7,5°C, Dourados apresenta 8,5°C e Três Lagoas conta com 10,3°C.

Diante da intensidade da frente fria, até cidades pantaneiras sofrerem com o frio, como Corumbá que, por exemplo, tem mínima de 9,4°C. Coxim apresenta temperaturas de 10,4°C.

