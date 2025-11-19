Menu
Frio surpreende MS com mínima de 6,6°C em Corumbá

Uma massa de ar gelado derrubou as temperaturas no sul do Estado e provocou manhã de baixas temperaturas

19 novembro 2025 - 11h24Sarah Chaves
Foto: Reprodução Foto: Reprodução  

A manhã desta quarta-feira (19) começou gelada em diversas regiões de Mato Grosso do Sul, segundo dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) . A menor temperatura registrada no Estado foi em Corumbá, na Fazenda Campo Zélia, onde os termômetros marcaram 6,6°C, destaque entre as dez menores marcas do dia.

Outros municípios também tiveram amanhecer frio. Amambai registrou 10,4°C, enquanto Iguatemi chegou a 11,2°C. Na região de Paraíso das Águas (Fazenda Ranchinho), a mínima chegou a 11,4°C, seguida por Laguna Carapã, com 11,5°C, e Rio Brilhante, que marcou 11,8°C.

Mais ao sul do Estado, Sete Quedas teve mínima de 11,9°C, e Maracaju amanheceu com 12°C. Em Fátima do Sul, no distrito de Culturama, a temperatura ficou em 12,2°C.

A capital, Campo Grande, também registrou uma manhã amena, com mínima de 14,6°C, valor abaixo da média típica para novembro, reforçando a influência da massa de ar frio que atuou no Estado.

O levantamento mostra que o frio foi generalizado, sobretudo no sul e sudoeste de Mato Grosso do Sul, marcando um amanhecer atípico para a segunda quinzena de novembro.

 

