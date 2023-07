Friozinho aparece de novo em Campo Grande e máxima pode ser de 26°C nesta terça

Nas primeiras horas desta terça-feira (18), os campo-grandenses que saíram de suas casas notaram uma mudança no tempo. Com uma sensação de frio, tempo nublado e até com certa neblina, foi preciso colocar um casaco.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), não há nenhuma indicação para que o frio retorne na cidade, mas as mínimas amanheceram baixas, na faixa dos 15°C.

Na Capital, a mínima será de 16°C e máxima de 27°C. Temperaturas semelhantes ocorre em Aquidauana com mínima de 16°C e máxima de 26°C.

Na região Norte, em Coxim, e no Leste, em Paranaíba, ocorrem as temperaturas mais altas na faixa dos 32°C. Em Corumbá, a mínima será de 17°C e a máxima não passa dos 23°C.

Já na metade sul do Estado, como Porto Murtinho, Ponta Porã, Dourados, Iguatemi e Anaurilândia, as mínimas serão entre 14°C e 16°C.

