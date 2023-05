Friozinho aparece e MS pode encarar temperaturas mais baixas no 'sextou'

O frio finalmente deu as caras em Mato Grosso do Sul e principalmente Campo Grande. Após muita expectativa, os termômetros reafirmaram a previsão meteorológica para o início do final de semana e a expectativa é de mais frio para a sexta-feira (12).

A capital sul-mato-grossense, por exemplo, iniciou o dia com mínima de 13°C e a máxima não deve passar dos 26°C, porém com aquela sensação de temperatura mais baixa.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) havia dito sobre a queda nas temperaturas após a passagem de uma frente fria no Estado. A tendência é que ela permaneça até o fim de semana.

A região sul é uma das mais afetadas com a possibilidade da mínima atingir os 10°C e com máximas que não devem superar os 25°C.

Já na região norte, o sol ainda aquece as cidades de Coxim e Cassilândia. Embora a frente fria atue, essas cidades podem ter máxima de 28°C.

A região do Pantanal, envolvendo Aquidauana, Corumbá, Miranda e demais cidades também sofrem com a presença do frio, que pode deixar as temperaturas máximas em torno dos 25°C.

A frente fria até trouxe chuva no início de sua passagem, porém, o aguaceiro não deve estar presente no Estado nos próximos dias.

