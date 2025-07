Friozinho deixa a terça-feira gelada e com mínima de 4°C em MS

A meteorologia mais uma vez acertou a previsão para Mato Grosso do Sul. Nesta terça-feira (29) estava previsto um frio com mínimas começando na faixa dos 4°C e não deu outra, já que os sul-mato-grossenses precisaram tirar os casacos do armário.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a situação acontece devido ao avanço de uma massa de ar frio pós-frontal.

O tempo, apesar de frio, ficará firme em razão da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que inibe a formação de nuvens e a ocorrência de precipitações, mantendo o tempo firme em todas as regiões do estado.

Estão previstas mínimas entre 6-9°C e máximas entre 17-24°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Pontualmente podem ocorrer valores abaixo dos 6°C. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 10-17°C e as máximas entre 20-27 C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 9-14°C e máximas entre 21-29°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 10-12°C e máximas entre 20-25°C.

