Friozinho permanece e sábado deve ter termômetros abaixo dos 10°C em MS

A frente fria segue atuando em Mato Grosso do Sul neste começo de fim de semana e as temperaturas no sábado (15) prometem ser bastante amenas logo nas primeiras horas. Os ventos também colaboram para uma sensação de maior frio aos campo-grandenses, por exemplo.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), informou que a 'friaca' vai durar até domingo (16), quando os termômetros voltam a subir.

Em Campo Grande, a mínima será de 10°C e a máxima de 20°C. Em Dourados, 8°C pela manhã e de 21ºC a tarde. Na cidade de Bonito, por exemplo, os termômetros marcam 9°C pela manhã, mas o tempo segue melhorando e chega aos 21°C a tarde.

Ponta Porã terá 14°C cedo, com previsão de elevação gradativa até os 20°C durante a tarde.

No Pantanal, mínima de 13°C em Corumbá, e de 11°C em Aquidauana, as máximas nestes municípios serão de 25°C, respectivamente. Na região sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 13°C e chega aos 22°C ao longo do dia.

No norte, em Coxim, as temperaturas variam entre 11°C e 26°C. No Bolsão, Três Lagoas e Paranaíba terão 9°C no amanhecer e 23°C nos horários mais quentes.

