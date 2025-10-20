Friozinho por aí? Segunda começa com clima bastante ameno em Campo Grande

Três dias de tempo instável serviram para que a segunda-feira, dia 20 de outubro, iniciasse com temperaturas bastante amenas e com uma sensação de friozinho em Campo Grande, mesmo com o sol aparecendo pelas primeiras horas.

Esse é o reflexo da passagem da frente fria, que causou mudança no tempo durante o final de semana em boa parte de Mato Grosso do Sul.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), A previsão indica tempo mais firme com sol e variação de nebulosidade, principalmente na região centro-sul do estado. Com a entrada de uma massa de ar mais fria e até atípica para época do ano, haverá queda acentuada das temperaturas.

Estão previstas mínimas entre 14-16°C e máximas entre 24-26°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas devem variar entre 18-24°C e máxima entre 29-32°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 14-22°C e máximas entre 24-32°C. Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 15-18°C e máximas de até 26°C.

