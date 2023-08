Hidratação, roupas e alimentação: veja as dicas para passar por onda de calor

Com a previsão de onda de calor que deve atingir Mato Grosso do Sul nos próximos dias conforme informou o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), alguns cuidados com a saúde a população deve levar em conta para manter o bem estar.

Sendo assim , a coordenadora do curso de enfermagem do Centro Universitário Anhanguera, Sandra Demétrio Lara, dá dicas, pois segundo a profissional, é fundamental que a população esteja ciente desses riscos e adote medidas de precaução para garantir seu bem-estar. “É essencial garantir uma boa hidratação, aplicar protetor solar constantemente, buscar ambientes frescos e vestir roupas leves. Não subestime o calor e, ao adotar tais ações, estará cuidando da sua saúde e minimizando os riscos associados a esse clima”, comenta a docente.

Saiba quais ações que podem ser realizadas no dia a dia para evitar problemas originados pelas altas temperaturas:



Hidratação constante: Beber água regularmente é essencial para prevenir a desidratação. Mantenha-se hidratado ao longo do dia, mesmo se não sentir sede. Evite bebidas alcoólicas e com muita cafeína, pois podem contribuir para a desidratação.



Proteção solar: Use protetor solar com fator de proteção solar (FPS) adequado e aplique-o generosamente em todas as áreas expostas da pele. Reaplique a cada duas horas, principalmente após suar excessivamente.



Roupas adequadas: Opte por roupas leves, soltas e feitas de tecidos respiráveis, que permitam a evaporação do suor e a ventilação adequada. Evite roupas apertadas e tecidos sintéticos, pois eles podem reter o calor e aumentar a temperatura corporal.



Alimentação saudável: Prefira refeições leves e frescas, como frutas, legumes e alimentos ricos em água. Esses alimentos ajudam a manter a hidratação e fornecem nutrientes essenciais. Evite alimentos pesados, gordurosos e de difícil digestão.

“Se notar sinais de desidratação, como sede intensa, boca ressecada, urina escura, tontura, cansaço, ou dificuldade de concentração, dirija-se e permaneça bom um tempo em um lugar fresco – sempre ingerindo líquidos. E, caso os sintomas continuem, procure um médico imediatamente”, finaliza a especialista.

