Hidrate-se! Inmet alerta para baixa umidade de ar na capital

A previsão do tempo para esta terça-feira (23) é de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca e baixa umidade do ar à tardeem Campo Grande, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Ainda de acordo com o instituto, a temperatura máxima será de 30°C e a mínima deve ficar em 19ºC. A umidade relativa do ar fica em mínima de 25% e máxima de 55%.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o nível ideal de umidade do ar para o organismo humano gira entre 40% e 70%. Quando a taxa cai para 30% é considerada uma situação de alerta e prejuízos para a saúde se tornam mais evidentes, e segundo o Ministério da Saúde, a baixa umidade requer cuidados, principalmente com as pessoas que já têm ou tiveram sintomas de doenças do aparelho respiratório.

De acordo com a pneumologista Valéria Martins do Hospital São Luiz de São Paulo, os cuidados com a saúde começam sempre com uma boa hidratação e alimentação saudável. "Antes de qualquer coisa, é sempre importante a pessoa assumir uma alimentação saudável e se hidratar bastante. Quando estiver em casa, deixar o ambiente livre para a circulação de ar, bem limpo e sem a presença de objetos que acumulem poeira, como cortinas, carpetes e bichos de pelúcia", disse a médica.

Para Mato Grosso do Sul, o instituto prevê céu claro a parcialmente nublado com névoa seca e baixa umidade do ar à tarde, especialmente no leste e Serra do Maracajú.

A temperatura máxima poderá chegar aos 34°C e a mínima de 16ºC, e a umidade relativa do ar mínima é de 25%, e a máxima deve chegar a 70%.

Deixe seu Comentário

Leia Também