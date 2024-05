Ibama autoriza contratação de brigadistas para combate a incêndios no Pantanal

O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) autorizaram o centro especializado Prevfogo a contratar brigadistas para a prevenção e combate a incêndios florestais em três municípios de Mato Grosso do Sul que compõem o Pantanal.

As cidades onde as equipes poderão atuar são Aquidauana, Porto Murtinho e Corumbá. Além disso, a portaria também autoriza a realização de queimadas prescritas na região.

As queimas prescritas consistem no uso planejado do fogo para fins de conservação, pesquisa e manejo, em áreas determinadas, com objetivos definidos em planos de manejo integrado do fogo.

A responsabilidade pela seleção, contratação, administração e gerenciamento das atividades das brigadas caberá ao Centro Especializado - Prevfogo. A medida tem como objetivo reforçar o combate aos incêndios florestais na região.

A portaria que oficializa a autorização foi publicada nesta quarta-feira, no Diário Oficial da União, e conta com a assinatura do presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho.

