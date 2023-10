Impiedoso, calor põe máximas de 44°C em MS nesta segunda

Mato Grosso do Sul segue alcançando índices impressionantes durante o mês de outubro em relação a onda de calor.

As máximas desta segunda-feira (23) devem seguir o mesmo panorama e podem chegar a 44°C em algumas regiões.

Pela previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as áreas mais atingidas serão o norte, o Pantanal e o sudoeste do Estado.

Para as regiões sul e leste do Estado, as temperaturas devem variar entre a mínima de 21°C e a máxima de 38°C. Em Campo Grande, a mínima de 25°C e máxima de 37°C.

A umidade do ar deve continuar baixa, entre 15% e 35%. Os ventos podem chegar até 60 km/h, e pontualmente, com rajadas acima desta velocidade.

