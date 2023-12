Incrível! Tempestade de areia 'engole' Serra do Amolar em Corumbá

Durante a sexta-feira (29), uma tempestade de areia se formou na região da Serra do Amolar, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande. Esse fenômeno foi provocado por uma forte e grande instabilidade oriunda do Paraguai e avançou para Mato Grosso do Sul, provocando além dessa situação, tempestade que a cidade alagada.

A tempestade de areia foi presenciada por voluntários do Instituto Homem Pantaneiro, que visualizaram a cena e fizeram os registros. E para variar, Mato Grosso do Sul fechou a última sexta-feira do ano sendo o Estado mais quente do país.

O fenômeno começou a ser observado por volta das 19h30 na região de Acurizal, na Serra do Amolar. A grande área de instabilidade é formada por um conjunto de nuvens do tipo 'cumulonimbus' que se deslocam ao mesmo tempo. As fortes correntes de vento descendentes que saem destas nuvens provocam a "frente de rajada".

Estes ventos fortes atuando em uma grande área onde o solo estava seco, com poeira solta, levantaram a "cortina de poeira". A medida que a área de instabilidade avançava, empurrava o paredão de poeira em direção do Mato Grosso do Sul.

Ainda segundo informações do Climatempo, Porto Murtinho novamente registrou índices surpreendentes em relação ao calor e com máximas de 42,3°C. Ainda teve Aquidauana com 40,9°C, Água Clara com 40,7°C, Jardim com 40,3°C e Maracaju com 40,1°C.

Por outro lado, houve grande volume de chuva na região do Pantanal e principalmente em Aquidauana. Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), choveu cerca de 120 milímetros em apenas 2 horas e 162,4 milímetros em 3 horas. Tudo ocorreu entre 22h desta sexta e 1h da manhã deste sábado (30).

A média de chuva em Aquidauana em dezembro é de 192 milímetros, sendo assim, em apenas três horas, quase houve a totalidade esperada para o mês. Em Campo Grande choveu 13,6 milímetros neste período de 3 horas.

