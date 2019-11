Inmet alerta para baixa umidade do ar e máxima de 35ºC na capital

A previsão para este começo de semana é de céu ensolarado com poucas nuves e nada de chuva na capital sul-mato-grossense, segundo informações do Instituto de Meteorologia (Inmet).

Ainda de acordo com o instituto, há um alerta para a umidade relativa do ar máxima de 47%. A situação pode oferecer riscos à saúde, já que o tempo fica mais seco.

A temperatura máxima chega a 35ºC e a mínima deve ficar em 21ºC com ventos de 21km/h.

Para o estado, o instituto prevê céu parcialmente nublado a nublado com chuva isolada principalmente à tarde, no norte e noroeste do estado.

Nas demais áreas o céu fica claro a parcialmente nublado. A temperatura máxima chega a 39ºC e a mínima deve ficar em 19ºC com ventos fracos a moderados.

