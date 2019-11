Inmet alerta para céu nublado na capital e chuvas intensas em MS

A sexta-feira (15) de feriado da Proclamação da República terá céu nublado a parcialmente nublado com chuva isolada na madrugada em Campo Grande.

Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima deve ficar em 20ºC, com umidade relativa do ar máxima é de 90%.

Para o estado, o instituto prevê céu nublado com pancadas de chuva com acumulados principalmente no norte. A temperatura máxima no Estado deve ficar na casa dos 35ºC.

O instituto reforçou alerta de chuvas intensas para 20 municípios, são eles: Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Paranaíba, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso, Selvíria, Sonora, São Gabriel do Oeste, Três Lagoas e Água Clara.

