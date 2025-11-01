Inmet alerta para tempestade com risco de ventos fortes e granizo em MS neste fim de semana

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) lançou um alerta de tempestade para Mato Grosso do Sul, válido até domingo (2) às 18h. A previsão aponta chuvas fortes, ventos de até 100 km/h e possibilidade de granizo.

O instituto avisa que o tempo pode causar alagamentos, queda de árvores, estragos em plantações e falta de energia elétrica. Por isso, é importante evitar ficar debaixo de árvores, não estacionar perto de torres de transmissão ou placas de propaganda, e desligar aparelhos elétricos.

Em casos de emergência, é possível acionar a Defesa Civil pelo 199 ou os Bombeiros pelo 193.

O alerta vale para várias cidades do estado, incluindo Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Bonito, Corumbá, Ponta Porã, Aquidauana e Nova Andradina.

A recomendação é ficar atento e tomar cuidado até o fim da tempestade.

