Inmet alerta para tempestade com ventos de até 100 km/h em parte do Estado

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para a tempestade que deve atingir partes das regiões Sudoeste e Leste do Estado, com ventos de até 100 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Segundo o órgão meteorológico, será registrada chuva entre 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 km/h, que podem chegar até os 100 km/h, com risco de queda de granizo, além de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores e alagamentos.

Serão afetadas as cidades de Amambai, Anaurilândia, Angélica, Aral Moreira, Bataguassu, Batayporã, Caarapó, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Sete Quedas, Tacuru, Taquarussu e Vicentina.

O Inmet alerta que a população evite se abrigar debaixo de árvores, estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e se possível, desligue aparelhos eletrônicos e quadro geral de energia durante a tempestade.

Em caso de dúvidas ou emergência, a população pode estar entrando em contato com o Corpo de Bombeiros (193) e a Defesa Civil (199).

Deixe seu Comentário

Leia Também