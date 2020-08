Inmet avisa sobre perigo de vendavais e declínio de temperatura no MS

Saiba Mais Clima Semana será gelada e pode registrar mínima de 4ºC no MS

O Instituto Nacional de Meteorologia, (Inmet), emitiu um aviso de perigo potencial para vendaval nesta quinta-feira (20), no Mato Grosso do sul.

Conforme o aviso, os ventos podem variar entre 40 km/h e 60 km/h, em todas as regiões do Estado. O aviso também abrange o declínio de temperatura no MS que pode atingir pico de geada (temperatura abaixo de 5ºC).

As áreas que terão as temperaturas mais baixas segundo o Inmet, são o sul e sudoeste sul-mato-grossense, Pantanal, centro-norte, Serra Da Mantiqueira, e leste sul-mato-grossense

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), por precaução é necessário atenção as possíveis condições adversas, como chuvas intensas, ventos fortes e raios.

Devido ao grande volume de chuva em um curto período de tempo, o Cemtec alerta para possíveis pontos de alagamentos, enxurradas temporárias e transtornos à população que possam eventualmente ocorrer nos municípios das áreas mencionadas.

Baixa expectativa de chuva para as regiões norte e bolsão.

