Inmet avisa sobre risco de tempestades nesta quinta

Campo Grande amanhece nesta quinta-feira (14), com tempo parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas. A região central da capital registrou alguns minutos de chuva fraca, temperatura será mais amena durante o dia, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na capital, máxima deve chegar aos 29°C e mínima aos 23°C, com pancadas de chuvas e trovoadas no período da tarde e noite. Devido ao tempo chuvoso umidade do ar está fora da zona de perigo variando de 65% a 90%.

Nas regiões Leste, Pantanal, Sul e Sudoeste o céu permanecerá nublado com possibilidades de chuva isolada de manhã e pancadas de chuva forte e trovoadas a tarde, apesar do estado chuvoso, máxima pode chegar aos 34ºC e mínima fica na casa dos 19ºC no interior do Mato Grosso do Sul.

Em todo o MS, o tempo ficará muito instável com aumento de nebulosidade, pancadas de chuva e trovoadas, por vezes fortes, devido à forte convergência de umidade em baixos e médios níveis em decorrência do aprofundamento de uma baixa pressão no norte do Paraguai e a formação de um ciclone entre o litoral de SP e do PR.

Aviso Inmet

O Inmet avisa para um perigo potencial de tempestades, com ventos intensos, queda de granizo e chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm no dia, e pode durar até amanhã pela manhã.

As áreas afetadas pela provável tempestade segundo o Inmet são: Leste Sul-Mato-Grossense, Sul E Sudoeste, Pantanal, Centro Norte Sul-Mato-Grossense. E pode atingir as cidades de Amambai, Anastácio, Angélica, Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito e Caarapoó.

Instruções:

Para casos de possível tempestade o Inmet disponibiliza instruções para a população sul-mato-grossense.

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

