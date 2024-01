Inmet coloca 24 cidades de MS sob alerta de chuvas intensas; veja quais são

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) colocou 24 municípios de Mato Grosso do Sul sob alerta de cor amarela (perigo potencial) de chuvas intensas com precipitação de 20 a 50 milímetros por dia e ventos intensos de 40 a 60 km/h. Há ainda risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O avisa termina na quarta-feira (24), às 9h.

As cidades que estão sob alerta são: Água Clara, Alcinópolis, Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso, Santa Rita do Pardo, Selvíria, Sonora, Taquarussu e Três Lagoas.

Conforme a meteorologia, também há possibilidade de pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite, na fronteira de MS com a Bolívia. Em caso de rajadas de vento, a recomendação é para que não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

