Inmet diz que madrugada desta sexta será de 7°C

Depois de dias chuvosos e leve queda na temperatura, a população deve tirar os casacos e edredons do armário, pois o próximo final de semana será gelado em Mato Grosso do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que os dias mais frios serão sexta-feira (15) e sábado (16).

De acordo com o Inmet, a mínima amanhã será de 7°C e o mesmo permanece no sábado. Em Campo Grande a queda será menos acentuada que no interior do Estado, a previsão aponta mínima de 12°C na sexta e sábado.

No domingo, a temperatura sobe, mas bem pouco e deve registrar 9°C no Estado e 14°C na capital. O Inmet alerta que a queda começará na madrugada desta sexta-feira.

