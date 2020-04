Sites de previsão do tempo divergem temperatuas para esta semana

As previsões do tempo para essa semana em Campo Grande estão divergindo, enquanto o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) prevê dias mais quentes, o The Weather Channel afirma que dias mais frescos virão.

Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital terá o céu parcialmente nublado com mínimas de 22C° e máximas de 31C°, co a umidade entre 40% e 60%.

Já o The Weather Channel prevê mínimas de 18C° e máximas de 31C°, os números ficam ainda mais contrários ao longo da semana.

O INMET prevê mínimas de 25C° e máximas de 29C°, na terça-feira; mínimas de 20C° e máximas de 27C°, na quarta e mínimas de 17C° e máximas de 30C°, na quinta-feira.

O The Weather Channel mostra mínimas de 14C° e máximas de 25C°, na terça-feira; mínimas de 12C° e máximas de 25C°, na quarta e mínimas de 13C° e máximas de 26C°, na quinta-feira.

Mato Grosso do Sul

Em Mato Grosso do Sul, o INMET prevê, para esta segunda-feira, o céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas no sul, sudoeste e extremo norte do estado com as demais áreas o céu parcialmente nublado.

A máximas e mínimas devem variar entre 17C° e 36C°, com umidade do relativa do ar chegando aos 70%.

