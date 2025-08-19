INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta para Mato Grosso do Sul, informando que o estado está sob risco de tempestade e vendaval a partir de hoje (19), com previsão de fim para o dia 20 de agosto, às 1h00.

O alerta, classificado como de perigo, traz a previsão de chuvas intensas, com acumulados entre 30 e 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, além de ventos fortes, que podem atingir velocidades entre 60 km/h e 100 km/h, e até queda de granizo. Os fenômenos podem causar queda de árvores, destelhamento de casas, danos em edificações, plantações e até alagamentos.

A orientação das autoridades é para que a população tome todos os cuidados possíveis durante a tempestade. Em caso de rajadas de vento, é recomendado evitar se abrigar debaixo de árvores, já que há risco de queda e descargas elétricas.

Além disso, é importante não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, que podem ser danificadas pelos ventos fortes. Em situações de risco, procure permanecer em um local seguro e abrigado. Caso esteja em uma área com risco de alagamento ou danos elétricos, a recomendação é desligar aparelhos eletrônicos e o quadro geral de energia.

Em qualquer emergência ou para obter mais informações, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193. A previsão do INMET alerta para o aumento do perigo, e é essencial que a população esteja atenta e siga as orientações de segurança.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também