INMET emite alerta de tempestades para Mato Grosso do Sul

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alertas para tempestades em todo Mato Grosso do Sul, com risco de chuvas intensas, ventos fortes e possibilidade de granizo, começando nesta segunda-feira (1/09). As condições climáticas podem afetar diversas regiões do estado.

O alerta de perigo potencial, válido até 2/09 às 10h, cobre todo o estado e prevê chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhadas de ventos fortes (40-60 km/h) e possibilidade de queda de granizo. A previsão indica também um baixo risco de alagamentos, quedas de galhos de árvores e estragos em plantações.

Já o alerta de perigo, com grau de severidade maior, afeta especificamente o Pantanal, sudeste, Grande Dourados, Cone-Sul e a região de fronteira. Esse aviso, válido até 23h59min de hoje, prevê chuvas entre 30 e 60 mm/h, ou 50 a 100 mm/dia, com ventos de 60 a 100 km/h e a mesma possibilidade de granizo. Nessas áreas, o risco de corte de energia elétrica, queda de árvores e alagamentos é mais elevado.

Em caso de rajadas de vento, o INMET recomenda que a população não se abrigue debaixo de árvores e evite estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas publicitárias. Além disso, aparelhos eletrônicos não devem ser usados enquanto estiverem conectados à tomada.

Previsão

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o dia começa com tempo seco e sol, devido à presença de um sistema de alta pressão atmosférica. Contudo, a aproximação de uma frente fria pode provocar chuvas rápidas e localizadas, especialmente nas áreas já afetadas pelos alertas de tempestade.

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estão de plantão e orientam a população a ficar atenta às atualizações do tempo. Para mais informações, é possível entrar em contato com a Defesa Civil (199) e com os Bombeiros (193).

