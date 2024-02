Inmet emite novo alerta de chuvas intensas e tempestades em MS

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu dois alertas para Mato Grosso do Sul neste domingo (4), sinalizando a possibilidade de chuvas intensas e tempestades em diferentes partes do estado. O primeiro alerta, na cor amarela, abrange 59 cidades das regiões leste, sudoeste e centro norte, permanecendo em vigor até às 10h de segunda-feira (5). O segundo, de cor laranja, está direcionado a nove municípios do extremo sul, com validade até as 21h deste domingo.

Para as 59 cidades sob o alerta amarelo, o Inmet prevê chuvas entre 20 e 30 mm por hora, podendo atingir até 50 mm ao longo do dia. Ventos intensos, alcançando até 60 km/h, aumentando o risco de quedas de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. O órgão alerta para um baixo risco de cortes de energia elétrica.

No extremo sul do estado, as nove cidades sob alerta laranja podem enfrentar chuvas mais intensas, entre 30 e 60 mm por hora, com acumulado diário variando entre 50 e 100 mm. Ventos ainda mais fortes, com potencial para atingir 100 km/h, aumentando consideravelmente os riscos de cortes de energia, quedas de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

As cidades em alerta para tempestades são Anaurilândia, Batayporã, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Jateí, Mundo Novo, Naviraí e Taquarussu.

