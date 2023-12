Inmet emite novo alerta de tempestades em MS

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) renovou alertas para possibilidade de chuva intensa e de até tempestade em Mato Grosso do Sul até o fim da manhã de domingo, véspera de Natal.

O risco de temporal, com ventos de até 60 km/h e queda de granizo, é concentrado nas regiões central, sul e leste do Estado.

O aviso é válido para Campo Grande, Água Clara, Amambai, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aral Moreira, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Caarapó, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Novo Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Santa Rita do Pardo, Sete Quedas, Tacuru, Taquarussu, Três Lagoas e Vicentina.

Já o alerta de chuva intensa é concentrado na região norte e pode chegar aos municípios de Alcinópolis, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste e Sonora.

