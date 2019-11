Inmet prevê chuva na capital e máxima de 40ºC em MS

A previsão para a capital sul-mato-grossense nesta sexta-feira (1º) é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde.

Segundo informações do Instituto de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima pode chegar a 37ºC, e a mínima deve ficar em 26ºC.

A umidade relativa do ar máxima pode chegar a 75%, e a mínima em 30%, o que não oferece riscos à saúde da população. Os ventos são considerados fracos a moderados com rajadas.

Para Mato Grosso do Sul, o instituto prevê termômetros com temperatura máxima de 40ºC, e a mínima deve ficar em 20 ºC, com céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas especialmente no centro e norte do estado.

